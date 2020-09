De Laurentiis lascia Capri e va a Roma in ambulanza per accertamenti

La Redazione24

,

venerdì 11 Settembre 2020.

Il medici che seguono il presidente del Napoli, positivo al Covid-19, hanno deciso il trasferimento nella Capitale per meglio monitorare la situazione



