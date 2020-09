Caso Milik, fuori dai convocati. Gattuso: “Abbiamo preso due attaccanti, trovi una soluzione”

sabato 12 Settembre 2020.

Caso Milik, fuori dai convocati. Gattuso: “Abbiamo preso due attaccanti, trovi una soluzione”

L’attaccante polacco non è nella lista per le amichevoli. Al termine della partita col Pescara Ringhio è stato chiaro: “Bisognerà trovare una soluzione altrimenti non sarà facile”



