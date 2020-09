Kanté: Conte lo vuole e l’Inter ci prova. Kumbulla, per ora il prezzo è alto

sabato 12 Settembre 2020.

Kanté: Conte lo vuole e l’Inter ci prova. Kumbulla, per ora il prezzo è alto

Il francese è ancora importante per il Chelsea, ma non è incedibile: con le giuste cessioni, i nerazzurri possono partire all’attacco. Per l’albanese il Verona chiede 30 milioni: troppi, ma si può trattare. E c’è pure la Lazio



