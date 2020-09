“Mangio tanto e preparo il ragù”. Suzuki, il giapponese di Romagna

La Redazione24

,

sabato 12 Settembre 2020.

“Mangio tanto e preparo il ragù”. Suzuki, il giapponese di Romagna

Talento di Moto3 e campione di simpatia: “Conquistato da Riccione, qui per sempre. Gli abbracci? In Giappone non si danno…”



