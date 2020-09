Misano, Rossi in testa nelle Libere3: la “pillola” funziona. Primi anche McPhee e Bezzecchi

Misano, Rossi in testa nelle Libere3: la “pillola” funziona. Primi anche McPhee e Bezzecchi Valentino Rossi, con il nuovo casco, è primo e precede altre due Yamaha: Vinales e Quartararo. 7° Bagnaia, 9° Morbidelli, 10° Dovizioso. in Moto2 primo Bezzecchi seguito da Marini, in Moto3 primo McPhee davanti a Celestino Vietti continua a leggere su […]

La Redazione24

,

sabato 12 Settembre 2020.

Misano, Rossi in testa nelle Libere3: la “pillola” funziona. Primi anche McPhee e Bezzecchi

Valentino Rossi, con il nuovo casco, è primo e precede altre due Yamaha: Vinales e Quartararo. 7° Bagnaia, 9° Morbidelli, 10° Dovizioso. in Moto2 primo Bezzecchi seguito da Marini, in Moto3 primo McPhee davanti a Celestino Vietti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA