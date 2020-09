UNIVERSITA’ «LA SAPIENZA» DI ROMA – CONCORSO (scad. 11 ottobre 2020)

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale A1/02, presso il Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo. (20E09066) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

sabato 12 Settembre 2020.

