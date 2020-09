Chiesa, un’ala per Ibra. Il perfetto uomo assist per Zlatan

Pioli lo ha già allenato per quasi due stagioni alla Fiorentina: lo faceva giocare per lo più esterno destro offensivo, all'interno di un 4-3-3

domenica 13 Settembre 2020.

Chiesa, un’ala per Ibra. Il perfetto uomo assist per Zlatan

Pioli lo ha già allenato per quasi due stagioni alla Fiorentina: lo faceva giocare per lo più esterno destro offensivo, all’interno di un 4-3-3



