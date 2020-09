Cirò Marina: Continuano gli interventi di rifacimento del manto stradale in numerose arterie cittadine

CirĆ² Marina: Continuano gli interventi di rifacimento del manto stradale in numerose arterie cittadine

Continua il piano di riqualificazione del paese da parte della Commissione Straordinaria del Comune di CirĆ² Marina, superato il 40% di avanzamento dei lavori

La Redazione

CirĆ² Marina,

domenica 13 Settembre 2020.

Dopo il completamento degli interventi sul lungomare Nord e su Via Scalaretto, si sono conclusi, venerdƬ, gli interventi nel quartiere Capo Trionto. -Afferma l’Ing. Iacovino- Dopo la preventiva rimozione del vecchio conglomerato bituminoso eā€™ stata completata la posa in opera del nuovo tappetino in una vasta area intorno alla scuola Casopero. Oltre diecimila metri quadrati di pavimentazione stradale, gravemente amalorata, eā€™ stata rifatta. Sempre nella giornata di venerdƬ -continua Iacovino- eā€™ stata completata la bitumazione di un primo tratto di Via Tirone. Su questa importante arteria cittadina, il rifacimento della pavimentazione, nei tratti ammalorati, continuerĆ nella giornata di domani direzione passaggio a livello. Intanto sono iniziati, sul lungomare Nord, le attivitĆ per dotare i nuovi tratti di pavimentazione della segnaletica orizzontale che verrĆ estesa comunque a gran parte del centro abitato.





















