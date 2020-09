Il Milan chiede Milenkovic. La Fiorentina. “No, ma volete Chiesa?”

Il Milan chiede Milenkovic. La Fiorentina. “No, ma volete Chiesa?” I rossoneri bussano per il difensore e scoprono che il prezzo dell’attaccante può scendere.Pioli stravede per entrambi, Gazidis ha budget solo per il serbo. Ma con un prestito… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 13 Settembre 2020.

Il Milan chiede Milenkovic. La Fiorentina. “No, ma volete Chiesa?”

I rossoneri bussano per il difensore e scoprono che il prezzo dell’attaccante può scendere.Pioli stravede per entrambi, Gazidis ha budget solo per il serbo. Ma con un prestito…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA