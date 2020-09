Sainz: “Brutto incidente, non lo auguro a nessuno. Per fortuna stiamo tutti bene”

Sainz: “Brutto incidente, non lo auguro a nessuno. Per fortuna stiamo tutti bene” Il pilota spagnolo costretto al ritiro nel GP di Toscana per uno scontro che ha coinvolto anche Giovinazzi, Magnussen e Latifi. Fuori pure Verstappen e Gasly continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 13 Settembre 2020.

Sainz: “Brutto incidente, non lo auguro a nessuno. Per fortuna stiamo tutti bene”

Il pilota spagnolo costretto al ritiro nel GP di Toscana per uno scontro che ha coinvolto anche Giovinazzi, Magnussen e Latifi. Fuori pure Verstappen e Gasly



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA