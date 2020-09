Serie A, le cessioni non abitano più qui. Inter-Lautaro, basta con la storia infinita

domenica 13 Settembre 2020.

Serie A, le cessioni non abitano più qui. Inter-Lautaro, basta con la storia infinita

Una sola operazione in uscita: Allan all’Everton. Martinez merita sei milioni più bonus a stagione, Mancosu a 3 milioni è un regalo: e in B il Monza prova il colpo



