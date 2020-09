Soccorse due turiste dai Carabinieri a Belvedere Spinello

Comunicato dei Carabinieri

Belvedere Spinello,

domenica 13 Settembre 2020.

I Carabinieri della Stazione di Belvedere di Spinello hanno rintracciato due turiste, che si erano perse e rimaste con l’auto in panne nelle campagne del locale Comune, in una zona scarsa ricezione telefonica.

I Carabinieri, anche a causa delle strade impervie e non interamente percorribili con gli automezzi, hanno iniziato a perlustrare, a piedi, le strade interpoderadi dell’area compresa tra i comuni di Belvedere di Spinello e quello di Casabona, rintracciandole in località Petrara.

Le due donne, visibilmente provate, venivano soccorse e tratte in salve.

