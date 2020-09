Gianni Liotti è il nuovo presidente della Lega Navale di Crotone

Dopo sei mandati, pari a 18 anni, il presidente uscente Giovanni Pugliese cede il testimone

Crotone,

lunedì 14 Settembre 2020.

Cambio della guardia alla LNI di Crotone, ma nel segno della continuitĂ . Nel fine settimana si è proceduto al rinnovo delle cariche del direttivo della sezione di Crotone. Ad essere eletto neo presidente, con l80% dei voti, è stato Gianni Liotti, giĂ vicepresidente Lni per sei anni. Dopo sei mandati, pari a 18 anni, cede il testimone a Liotti Giovanni Pugliese, sicuramente uno dei presidenti di LNI Crotone che per piĂą tempo ha rivestito questo incarico, scrivendo una pagina importante della storia di Lega Navale. A Pugliese il merito di aver traghettato la sezione di Crotone in una visione futura, che ha visto la realizzazione di progetti importanti che hanno avuto come mission l’educazione ambientale di centinaia di studenti crotonesi che in questi anni hanno avuto nella LNI Crotone un riferimento indiscusso. Sotto l’egida della presidenza di Giovanni Pugliese anche il restyling della sede della LNI di Crotone, fiore all’occhiello del Molo sanitĂ , che lascia ammaliato chiunque giunga nella struttura. Ora tocca a Gianni Liotti, il compito di continuare un cammino giĂ tracciato. “Sento di avere un’enorme responsabilitĂ - ha dichiarato Liotti – che è quella di succedere ad un grande presidente, una persona di grande spessore. Sono molto contento che questo passaggio di consegne sia avvenuto nel segno della continuità ”.

“La cosa che mi auguro di piĂą- ha aggiunto Giovanni Pugliese, past president LNI Crotone – è che la compagine sociale sia di sostegno al consiglio direttivo, che i soci siano parte attiva nell’ottica di una collaborazione a progetti che continuino la mission di LNI, che è la diffusione della cultura e dell’amore per il mare tra le giovani generazioni. L’obiettivo, con questo cambio all’interno del direttivo, è di portare nuove leve che contribuiscano a progetti innovativi per promuovere l’educazione ambientale”.

Entrano nel nuovo direttivo di Lega Navale Crotone, presieduto da Liotti, come consiglieri: Giuseppe Bellassai, Giancarmine La Greca, Alberto Mano, Federico Marasco, Bernardino Mongelluzzi, Giovanni Pugliese, Pasquale Sestito, Andrea Valenti. Eletti come consiglieri supplenti: Giuseppe Laterza, Nikola Drmac, Salvatore Manica, come revisori dei conti: Vincenzo Sisca, Ottavio Cavallaro, Maurizio Congi, supplente Raffaele Perrotta; come probi viri Gianfranco Stasi, Alessandro Russo, Marco Zumpano, supplente Francesco Federico.

Dopo 18 anni di presidenza, a chiusura dell’era Pugliese, qualche ringraziamento è d’obbligo. “Mi sento in dovere di ringraziare- ha spiegato Giovanni Pugliese – tutti i soci e i consiglieri Gianni Liotti ed Elio Siniscalchi, i dipendenti della LNI Peppe, Maurizio, Massimo e Giuseppe; il comandante della Capitaneria di porto, l’associazione Marinai d’Italia, l’Arpacal, gli sponsor sempre al nostro fianco Istituto Sant’Anna, Tecnimp, Bper; un ringraziamento particolare a Gigi Bagetta, presidente LNI Davoli, per l’amicizia e l’affetto dimostratoci negli anni, ai membri dei consigli direttivi passati, ai soci dei gruppi sportivi vela e pesca sportiva e agli istruttori Giacinto Tesoriere, Fabrizio Riganello, Marco Zumpano e Fausto Tricoli”.

Liotti e Pugliese

