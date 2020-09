Il Psg cade ancora, vince il Marsiglia. Rissa e 5 espulsi. Florenzi titolare

Il Psg cade ancora, vince il Marsiglia. Rissa e 5 espulsi. Florenzi titolare Prima da titolare per l’ex Roma, in campo 84 minuti. Decisivo un gol di Thauvin, poi a fine gara si chiude in 8 contro 9 (rossi per Paredes, Neymar, Kurzawa, Amavi e Benedetto) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 14 Settembre 2020.

