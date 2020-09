Tackle e gol, Conte ha trovato il suo tesoro: stasera arriva Vidal

Tackle e gol, Conte ha trovato il suo tesoro: stasera arriva Vidal Arturo in arrivo a Milano, entro domani le visite: con Antonio ha avuto numeri top in fase difensiva e in area avversaria, tra Bayern e Barça è diventato “totale” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 14 Settembre 2020.

