Leao in quarantena, lo ammette lui stesso su Twitter. E il Milan non smentisce

martedì 15 Settembre 2020.

Il portoghese sui social risponde a un amico e conferma la sua positività. Salterà la trasferta in Irlanda contro lo Shamrock



