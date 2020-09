CirÃ² Marina, la comunitÃ  islamica chiede un cimitero per la sepoltura dei musulmani o spazio aggiuntivo in quello esistente

CirĂ² Marina, la comunitĂ islamica chiede un cimitero per la sepoltura dei musulmani o spazio aggiuntivo in quello esistente

CirĂ² Marina,

mercoledì 16 Settembre 2020.

I fedeli di religione musulmana dell’associazione culturale islamica “Assalam” di CirĂ² Marina e del comprensorio crotonese, chiedono di dare degna sepoltura ai musulmani residenti e ai migranti morti nelle traversate nel Mediterraneo, in un nuovo cimitero islamico o spazio aggiuntivo nei cimiteri esistenti.

Molti musulmani attualmente sono costretti a rispedire nei paesi d’origine le salme dei propri defunti, affrontando alte spese di trasporto.

La religione islamica proibisce categoricamente la cremazione dei corpi, inoltre, i resti devono essere sepolti nel terreno, non impilati nei loculi come in molti cimiteri cristiani.

