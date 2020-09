Inter, che rivoluzione! Così Conte ha “cancellato” Spalletti

venerdì 18 Settembre 2020.

Inter, che rivoluzione! Così Conte ha “cancellato” Spalletti

In 13 mesi al timone nerazzurro il tecnico salentino ha promosso un radicale cambiamento a livello di nomi, schemi e mentalità. Un ribaltone in piena regola che, nel giro di due sessioni e mezza di mercato, ha imposto ben sette volti nuovi nella formazione titolare. Della vecchia guardia nell’ultimo anno di Spalletti sono rimasti solo in cinque: Handanovic, De Vrij, Lautaro, Skriniar e Brozovic. Ma il croato è fuori dal progetto e, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà Milano a breve. Le fondamenta del vecchio progetto sono già acqua passata, con un significativo aumento del valore della rosa e del tasso tecnico



