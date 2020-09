Inter, mercato bloccato: tre big da piazzare, ingaggi alti e poco appeal

venerdì 18 Settembre 2020.

Nainggolan non dà garanzie fisiche, Brozovic non ha margini di crescita, Perisic resta incostante nonostante il Triplete col Bayern: mancano le vere offerte per finanziare gli arrivi



