Milan, non Ã¨ tutto oro: manca lâ€™istinto killer e serve un centrale in difesa

La Redazione24

venerdì 18 Settembre 2020.

Milan, non è tutto oro: manca l’istinto killer e serve un centrale in difesa

Ibra segna, l’imbattibilità si allunga come non accadeva dai tempi di Ancelotti (2008), ma con lo Shamrock Rovers si sono visti difetti che con applicazione e mercato vanno risolti



