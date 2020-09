Prima gara dopo il lockdown per gli atleti della “Cirò Marina che Corre” con Franco Greco alla mezza maratona di Monza

Si torna a correre, finalmente si ricomincia! gli atleti della “Cirò Marina che Corre” guidata da Capito’, che partecipano alla mezza maratona di Monza con Franco Salvatore Greco

La Redazione

Monza,

venerdì 18 Settembre 2020.

Si torna a correre, si ritorna in pista per la Cirò Marina

che Corre, sul circuito di Monza e le emozioni tornano ad andare veloci. La

gara che chiude il week-end di sport targato Follow Your Passion vede oltre

1000 partecipanti al via della 21km. Una fila ordinata di atleti in griglia di

partenza, l’attesa di rivivere le emozioni della competizione e la voglia di

dimostrare che è possibile ripartire. Ancora una volta il popolo dei runners ha

risposto presente e si è messo in prima fila, mostrando la sua grande

resilienza. La gara femminile è stata fin dalle prime battute una bella sfida

tra Valeria Straneo e Giovanna Epis. Poco dopo la partenza la campionessa di mezza

maratona italiana si è messa in testa e ha staccato il gruppo verso il 9km per

concludere la sua prova con una volata in solitario in

1.13’32”. L’atleta dei G.S. Carabinieri, Giovanna Epis, si è difesa

con un buon 1.14’18”. A chiudere la gara femminile con il terzo posto del podio

Ivana Iozzia in 1.20’22”. Ha riservato belle sensazioni anche la prova

maschile. Sempre alla guida del gruppo Michele Belluschi, Grottini Team

Recanati ASD, chiusa in 1.09’09”. Secondo, anche lui, sempre in lotta per le

prime posizioni è Gian filippo Grillo di y love run Athletic Terni in 1.10’42”.

Bellissima rimonta per la terza piazza di Loris Mandelli, Polisportiva

Carugate, che scavalca due posizioni e prende il suo posto sul podio in

1.11’51” Ma andiamo alla prestazione del nostro Franco GRECO, superba

la performance sportiva dell’atleta della Cirò Marina che Corre, GRECO Franco

Salvatore, ha chiuso i 21 km con il tempo di 1:55. Nel circuito all’interno dell’autodromo, GRECO

non si è certo risparmiato, in un

pomeriggio caldo con partenza poco dopo le 16 e circa trenta gradi di

temperatura. “Siamo contento per il risultato del nostro atleta – ha commentato

– il Presidente Capitò, perché questo è un segnale che lentamente si cerca la

voglia di ritornare alla normalità , senza comunque mai allentare l’attenzione dal

grave problema dettato dall’emergenza Coronavirus che ha modificato

inesorabilmente il nostro stile di vita. Per i nostri atleti è fondamentale

ripartire, perché indossare di

nuovo il pettorale di gara è davvero stimolante. Proseguono intanto gli

allenamenti per la Cirò Marina che Corre, secondo le vigenti disposizioni anti

Covid.

