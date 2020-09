Soren Kragh Andersen fa il bis a Champagnole, Roglic ancora in giallo

Soren Kragh Andersen fa il bis a Champagnole, Roglic ancora in giallo Tanti saliscendi nella 19ª tappa: il danese della Sunweb si prende il secondo successo in questo Tour, giornata tranquilla per i big in attesa della cronoscalata di domani continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Settembre 2020.

Soren Kragh Andersen fa il bis a Champagnole, Roglic ancora in giallo

Tanti saliscendi nella 19ª tappa: il danese della Sunweb si prende il secondo successo in questo Tour, giornata tranquilla per i big in attesa della cronoscalata di domani



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA