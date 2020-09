A Reggio Calabria l’apertura delle scuole Ã¨ rinviata al 28 settembre, solo i plessi sede seggio elettorale

A Reggio Calabria l’apertura delle scuole è rinviata al 28 settembre, solo i plessi sede seggio elettorale

Lo ha deciso il Sindaco della città Giuseppe Falcomatà che ha firmato un’ordinanza

Reggio Calabria,

sabato 19 Settembre 2020.

Nelle scuole di Reggio Calabria, soloo le sedi di seggio elettorale per consultazioni referendarie e amministrative di domenica e lunedì, l’inizio dell’anno scolastico è stato posticipato a lunedì 28 settembre.

   Lo ha deciso il Sindaco della città Giuseppe Falcomatà che ha firmato un’ordinanza in tal senso.

   “Lo svolgimento delle consultazioni elettorali – è scritto nel provvedimento – richiede la necessità di effettuare, al termine delle operazioni di scrutinio dei voti e prima della ripresa delle lezioni e dell’ingresso degli studenti, le attività di disinfezione dei locali, con cui quest’anno vanno ad aggiungersi ulteriori e specifiche attività di sanificazione imposte dalle normative e circolari in vigore in materia di contenimento del contagio da Covid-19”.

   Il sindaco Falcomatà ha previsto pertanto il prolungamento della sospensione delle attività didattiche nelle scuole pubbliche per i giorni 24, 25 e 26 allo scopo di garantire “lo svolgimento di tutte le attività di pulizia e di sistemazione degli arredi necessarie per un corretto ed ordinato avvio dell’anno scolastico”. (ANSA).

