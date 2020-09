Cirò Marina, ripresa attività didattiche: il Dirigente del Filottete scrive alla Commissione straordinaria, al Consiglio di Istituto e ai Genitori

Comunicazioni del Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Dilillo dell’Istituto Comprensivo “Filottete” Cirò Marina

Cirò Marina,

sabato 19 Settembre 2020.

Comunicazione ai Genitori sulla ripresa delle attività didattiche in presenza per l’a.s. 2020/21

Cari genitori, manca pochissimo tempo al rientro in classe, dopo più di sei mesi di sospensione delle lezioni in presenza, e tantissime sono ancora le incertezze. Non sono stati avviati i lavori edilizi, di competenza del Comune di Cirò Marina, necessari a garantire la corretta applicazione delle misure previste dai protocolli di sicurezza per il contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel settore scolastico; l’organico dei docenti, in particolare della scuola media, non è ancora completo e nessuna risposta è arrivata circa la richiesta di aumentare il numero di insegnanti e personale scolastico per tutti i plessi.Nonostante le evidenti difficoltà , insegnanti, docenti e personale ce la stanno mettendo tutta per garantire la sistemazione degli spazi, l’organizzazione dell’orario, l’approfondita pulizia di aule e ambienti. Oggi è stata inviata un’altra nota al Comune di Cirò Marina per sapere quando saranno eseguiti i lavori previsti. In mancanza di risposte, ci organizzeremo utilizzando tutti gli spazi idonei e disponibili e, probabilmente, seguendo per pochi giorni un orario provvisorio e ridotto, in attesa di poter discutere con un nuovo interlocutore, democraticamente scelto dai cittadini, che, avendo a cuore la comunità che amministra e rappresenta, ne siamo certi, affronterà con determinazione e celermente le problematiche della scuola.Vi ringrazio per la paziente attesa e la comprensione dimostrata, con l’impegno di fornirvi dettagliate indicazioni, appena arriveranno le risposte che attendiamo da lungo tempo.

Alla Commissione straordinaria del Comune di Cirò Marina, al Consiglio di Istituto e ai Genitori sulla ripresa delle attività didattiche in presenza per l’a.s. 2020/21

Alla data odierna non risultano avviati gli interventi edilizi, di competenza dell’Ente locale, necessari a garantire la corretta applicazione delle misure previste dai protocolli di sicurezza per il contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel settore scolastico. L’organizzazione dei tempi e degli spazi dell’attività didattica, conseguentemente, non può ancora essere definita nei dettagli e, quindi, comunicata ai genitori, alle alunne e agli alunni, che hanno il diritto di sapere, a pochissimi giorni dalla riapertura, in quali ambienti e con quale orario si terranno le lezioni.Si chiede di conoscere quando saranno realizzati gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e se il Comune di Cirò Marina ha già individuato spazi da assegnare in uso alla scuola o idonee soluzioni per ospitare le classi nel periodo di esecuzione dei lavori ovvero per consentire, fin da subito, una più agevole organizzazione dell’attività didattica. Si consideri che è indispensabile ottenere una precisa indicazione anche al fine di consentire il posizionamento degli arredi e della segnaletica nei plessi. Si aggiunga il fatto che il plesso “Ferrari” è stato individuato quale sede di seggio elettorale e che per motivi di sicurezza è stata disposta la chiusura del plesso “Rajani” fino all’intera giornata di martedì 22 settembre p.v. con Ordinanza n.83 del 07 settembre 2020. Il personale scolastico in servizio dovrà , dunque, disporre i banchi nelle aule e organizzare i percorsi di entrata/uscita in un arco temporale assai ristretto. Si chiede di conoscere se, terminate nella giornata del 22 settembre p.v, come previsto dall’Ordinanza n.83, tutte le operazioni di disinfezione e disinfestazione dei locali adibiti a seggio, il personale scolastico potrà rientrare in sicurezza negli ambienti, osservando il normale orario di servizio a partire dalle ore 7:30, ovvero se sono necessarie particolari misure, in considerazione dei prodotti utilizzati per dette operazioni, a tutela della salute di bambine e bambini che saranno accolti a partire dal 24 settembre. Si resta in attesa di comunicazioni e determinazioni, di competenza dell’Ente locale, che, si auspica, possano giungere in tempi rapidi, in modo da permettere di organizzare e comunicare quanto prima le modalità per un sereno e sicuro rientro di alunne e alunni a scuola.

