Elezioni Comunali domenica 20 e lunedÃ¬ 21 settembre in provincia di Crotone, ecco come si vota

Elezioni Comunali domenica 20 e lunedì 21 settembre in provincia di Crotone, ecco come si vota

Si vota domenica 20 dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 21 dalle 7:00 alle 15:00

La Redazione

Crotone, Cirò Marina, Strongoli, Rocca di Neto e Santa Severina,

sabato 19 Settembre 2020.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7:00 alle 23:00 della domenica e dalle 7:00 alle 15:00 del lunedì. Lo scrutinio, per le elezioni comunali, inizierà alle ore 9 di martedì 22 settembre. Al contrario, le schede di voto del referendum saranno scrutinate già nel pomeriggio di lunedì.

Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia,rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché siasotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l’identificazione dell’elettore;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali incongedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da unComando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purchémunita di fotografia.

Come si vota?

Nei comuni fino a 15.000 abitanti

(Rocca di Neto, Santa Severina e Strongoli)

si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco o solo sulla lista collegata al candidato sindaco oppure sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.

Nei comuni oltre a 15.000 abitanti

(Crotone e Cirò Marina)

Tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco.

oppure Tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco: il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri.

oppure sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri

Voto disgiunto

Esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata, ovvero che non sostiene quel candidato sindaco. In questo caso il voto viene attribuito al candidato sindaco e alla lista non collegata.

Quante preferenze posso esprimere?

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (Santa Severina) si può esprimere una sola preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (Crotone, Cirò Marina e Strongoli) è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista.

In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

Le liste e tutti i candidati sindaci e consiglieri

Elezioni comunali CROTONE: presentate 20 liste dei 4 candidati a Sindaco Arcuri, Correggia, Manica e Voce

Elezioni comunali CIRO’ MARINA: presentate 9 liste dei candidati a Sindaco Dell’Aquila, Ferrari e Filippelli

Elezioni comunali STRONGOLI: presentate 3 liste dei candidati a Sindaco Bruno, Greco e Romano

Elezioni comunali ROCCA DI NETO: in corsa 3 candidati a sindaco Barretta, Blandino e Dattolo

Elezioni comunali SANTA SEVERINA: presentate 2 liste dei candidati a Sindaco Giordano e Rizzuti

Se sbaglio… posso rifare?

L’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate

Elezione o ballottaggio

Nei comuni fino ai 15 mila abitanti, (Rocca di Neto, Santa Severina e Strongoli) è eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Nei comuni oltre i 15 mila abitanti, (Crotone e Cirò Marina) è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Referendum costituzionale: le informazioni sul voto sul sito dell’Interno

Si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, per le regionali e le comunali

â–º FAQ referendum

â–º FAQ regionali

â–º FAQ comunali

© RIPRODUZIONE RISERVATA