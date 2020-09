Licenziamento 107 lavoratori Abramo-Crotone, Ugl: ”la ACAPO vuole assumere ma non applicando il Contratto Nazionale”

La nota di Pierpaolo Pisano, Segretario Regionale UGL Telecomunicazioni

Crotne,

domenica 20 Settembre 2020.

Nel corso di un incontro tenutosi nel pomeriggio del 17 settembre la società Abramo C.C. ha ribadito la sua volontà di procedere con gli adempimenti relativi alla procedura di licenziamento di 107 lavoratori sul sito di Crotone impegnati nella gestione della commessa “Roma Capitale” per la quale si è aggiudicata la gara la Cooperativa di Servizi ACAPO.

Durante incontro nazionale del 16

settembre la ACAPO ha riferito alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni

Sindacali di voler assumere i dipendenti di Crotone rispettando il criterio

della territorialità ma non applicando

il Contratto Nazionale delle Telecomunicazioni.

Ciò comporterebbe una riduzione

salariale e la perdita di diversi istituti disciplinati dal contratto di

settore delle Telecomunicazioni.

Tutto ciò è stato ritenuto dalla

UGL Telecomunicazioni inaccettabile.

Ancor più facendo riferimento al

fatto che il caso riguardante la commessa “Roma Capitale” rischierebbe di

diventare un precedente molto pericoloso nell’ambito del settore delle Tlc.

Settore sul quale e per il quale,

nonostante coinvolga 80 mila addetti in Italia, sta diventando sempre più

difficile cercare di frenare le “pulsioni” di alcuni attori che vi operano.

La battaglia vinta dalle

Organizzazioni Sindacali e dai Lavoratori dell’intero comparto, relativa alla

applicazione delle clausole sociale con rispetto della territorialità e con

garanzia dei livelli retributivi sanciti dal Contratto di Settore, diverrebbe

vana qualora passassero le condizioni e le proposte avanzate dalla ACAPO.

Oltre agli attori coinvolti in

questa delicata trattativa ci sono molti “spettatori” nel settore che, a

secondo degli esiti, potrebbero orientare le loro decisioni scegliendo strade

più semplici per loro e con meno tutele salariali e di diritti per i

lavoratori.

Riteniamo che tutto ciò sia

assolutamente dannoso e pericoloso per i lavoratori e le loro famiglie.

Per queste ragioni auspichiamo un

intervento immediato del Ministero del Lavoro, già più volte sollecitato ad

aprire un tavolo di confronto nazionale che possa “blindare” le battaglie vinte

negli ultimi anni consentendo all’intero comparto di non essere affossato dalle

tentazioni di ribasso dei costi ed ai lavoratori di Crotone di poter continuare

a svolgere con serenità e professionalità il lavoro fatto negli anni.

