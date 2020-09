Tanto talento, tanti infortuni, poco… Salah: così Under lascia la Roma per il Leicester

La Redazione24

,

domenica 20 Settembre 2020.

L’attaccante turco doveva sostituire l’egiziano: in tre anni si è infortunato 6 volte e non ha mai lasciato il segno. “Grato ai giallorossi, mi aspetta una nuova sfida”



