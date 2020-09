Acquistare un’auto usata: i consigli degli esperti

Acquistare un’auto usata rappresenta da sempre una valida alternativa per chi ha bisogno di una vettura in buone condizioni senza però spendere una fortuna

La Redazione

Notizie 24,

lunedì 21 Settembre 2020.

Ci sono, però, alcune regole da seguire per non incorrere in problemi. Se avete scelto il modello è bene informarsi online, per farsi un quadro preciso con i problemi specifici di quel modello, le informazioni, le prove su strada o gli aggiornamenti che fanno la differenza sulla dotazione o sulle caratteristiche tecniche, sia per studiare il trend dei prezzi per alcune settimane sui siti di annunci, scegliere l’esemplare migliore e mettere in concorrenza i venditori.

Scegliere un modello di larga diffusione che non sia identico a mille altri sul mercato può fare la differenza. Perché ha una dotazione più completa, un abbinamento di colori più originale, o ha cerchi in lega più belli. Se chi l’ha ordinata nuova ha scelto un mix di accessori e colori ben studiato, questa auto avrà sempre un’attrazione differente rispetto a sorelle tutte grigie, con i medesimi cerchi e la stessa stoffa per i sedili.

Quando ci focalizziamo su un’auto è importante che tutti i documenti siano presenti e in regola e che la revisione sia stata effettuata. Questi sono i documenti obbligatori, che forniscono comunque una idea dei passaggi di mano dell’auto. Se fanno parte del corredo anche tutti i manuali e le garanzie ben conservati ed è possibile ricostruire la storia dell’auto grazie a fatture e libretti di manutenzione coerenti e senza macchia, è buon segno.

Le migliori vetture

Ci sono diverse vetture che meritano davvero l’attenzione degli utenti. Come, ad esempio, la Toyota Yaris usata. La lunghezza della Yaris è di soli tre metri e novantacinque centimetri, ma lo spazio interno è sfruttato sapientemente così da regalare una buona abitabilità anche a cinque passeggeri. La larghezza di 170 centimetri e l’altezza di 151 centimetri rendono la Toyota Yaris l’auto ideale per la guida cittadina. In generale altezza e lunghezza sono leggermente calate rispetto alla generazione uscente, ma grazie alla nuova piattaforma TNGA-B e a una larghezza maggiore rispetto al passato, dentro si viaggia più comodi sia davanti, sia dietro.

Per quanto riguarda gli interni, ciò che si apprezza appena si sale a bordo della nuova Toyota Yaris è la qualità generale, frutto di una più attenta ricerca nella selezione dei materiali e nella cura degli assemblaggi. La plancia ha un aspetto più “solido” che in passato ed è ora dominata dalla presenza dello schermo da 8 pollici del sistema di infotainment. Le soluzioni digitali continuano nel quadro strumenti, che abbandona i quadranti analogici in favore di tre piccoli schermi dalla grafica personalizzabile e attraverso i quali è possibile tenere sotto controllo tutte le principali funzioni dell’auto. Non manca nemmeno l’head-up display, proposto come optional. Il bagagliaio, in fine, ha una capacità di 286 litri. Non tanti in assoluto, ma comunque un buon risultato considerando le dimensioni della vettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA