CirÃ² Marina, incidente lungo la strada che va a Umbriatico: moto contro unâ€™auto, un ferito

Cirò Marina, incidente lungo la strada che va a Umbriatico: moto contro un’auto, un ferito

Il centauro, nell’impatto, è stato è andato a finire sotto l’auto

Cirò Marina,

lunedì 21 Settembre 2020.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 21 settembre, a Cirò Marina, lungo la strada SP9 che va verso Umbriatico in zona marinetto. Un motociclista, originario di Umbriatico, ma residente a Cirò Marina, si è scontrato con un Suv che si stava immettendo sulla strada.

Il centauro, nell’impatto, è stato è andato a finire sotto l’auto. L’ambulanza è giunta sul posto e ha trasportato il ferito all’Ospedale Civile di Crotone. Prognosi riservata per i traumi ed escoriazioni riportati nell’incidente. I rilievi, per stabilire le cause, sono a cura dei Carabinieri.

