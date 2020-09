Crotone: riduzioni di pressione acqua nelle abitazioni, causa intervento sulle condutture

Sorical comunica che sta effettuando un intervento urgente sulle condutture

La Redazione

Crotone,

lunedì 21 Settembre 2020.

L’intervento, come è stato riferito, non ha richiesto la chiusura della portata d’acqua presso i serbatoi cittadini.Tuttavia potrebbero verificarsi, a seguito dell’intervento stesso, per il quale i tecnici sono al lavoro, riduzioni di pressione nelle abitazioni.

