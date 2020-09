La Juve prende Morata: arriva stasera in prestito dall’Atletico. E ora Dzeko?

La Juve prende Morata: arriva stasera in prestito dall’Atletico. E ora Dzeko? Suarez a Madrid apre lo scenario per il ritorno in bianconero dell’attaccante spagnolo, per 10 milioni più 45 di riscatto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 21 Settembre 2020.

