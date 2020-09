La Società FCD Città di Cirò Marina annuncia l’avvio della nuova stagione

La SocietĂ FCD CittĂ di Cirò Marina annuncia l’avvio della nuova stagione

lunedì 21 Settembre 2020.

La Società , Fcd. Città di Cirò Marina, è orgogliosa di annunciare a tutta la cittadinanza, la ripresa della preparazione della squadra, dopo un lungo periodo di fermo, per le motivazioni che tutti sappiamo. Anche quest’anno, con sacrifici, siamo riusciti ad iscriverci al campionato di prima categoria ed a quello dell’Under 19 Regionale. La conduzione della prima squadra è stata affidata a Mister, Gaetano Tavernese, “vecchia gloria del calcio Cirotano”, affiancato dal Mister , “veterano”, Franco Vulcano e con la collaborazione di Mister, Blefari Cataldo, in arte, “Tarino”. La conduzione dell’Under 19 Regionale è stata affidata a Mister, Francesco Martino, altra vecchia gloria del calcio cirotano, sotto l’attenta e vigile coordinazione del Prof. Pasquale Cataldi, altra gloria del calcio cirotano,responsabile di tutto il settore giovanile.Vorrei menzionare tutti e far presente, che la Società è composta per lo più da vecchie glorie che hanno scritto la storia calcistica di questo paese. La Società , si augura che, con l’insediamento della nuova giunta comunale, si possa finalmente pianificare e riprendere lo Sport a Cirò Marina,abbandonato a se stesso fino ad oggi, da un’amministrazione che se n’è fregata a 360*gradi.La Società , invita i cittadini ad avvicinarsi, insieme possiamo riportare lo Sport che conta a Cirò Marina, siamo aperti a tutti i tipi di dialoghi, il nostro obiettivo è quello di occuparci, sviluppare, divulgare e difendere lo Sport in questo paese. Un saluto ed un abbraccio a tutta la cittadinanza da parte del Presidente, Enzo Aloisio e di tutta la Società .

