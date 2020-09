VenerdÃ¬ 25 Settembre cerimonia piantumazione albero della LegalitÃ  a Perticaro di Umbriatico

Venerdì 25 Settembre cerimonia piantumazione albero della Legalità a Perticaro di Umbriatico

La Cerimonia vuole mantenere vivo il ricordo delle vittime di mafia e dei Servitori dello Stato

Perticaro (Umbriatico),

lunedì 21 Settembre 2020.

 Venerdì 25 Settembre 2020 alle ore 18,00 in Piazza Padre Pio a Perticaro -Fraz. Di Umbriatico (KR) si terrà la piantumazione dell’Albero della Legalità come nuova fonte di vita radicata saldamente ai valori della Giustizia e della Legalità organizzato dal Progetto di Vita con la partecipazione del Comune di Umbriatico (KR). La Cerimonia vuole mantenere vivo il ricordo delle vittime di mafia e dei Servitori dello Stato onorando il ricordo di coloro che hanno pagato con la vita la lotta contro le mafie con fiducia nella Legge e nello Stato con la determinazione nel creare una rete di collaborazione fra le Istituzioni, le Forze dell’Ordine, la Magistratura e i cittadini per affermare la legalità . Non ci si deve rassegnare solo al semplice ricordo, ma si deve essere esempi di continuità e di legalità sempre.Â

Interverranno:

✓ PIETRO GRECO

Sindaco di Umbriatico (KR)

✓ COMMISSARIO ALBERTO SCIORTINO

Funzionario della Polizia di Stato in rappresentanza del Questore di Crotone

✓ FRA PATRIZIO RIZZO Odsml

Superiore Locale dei Fratelli della Luce – Perticaro -Fraz. Umbriatico (Kr)

✓ ADRIANA COLACICCO

Co – Fondatrice del Progetto di Vita – Encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese

✓ GERARDO GATTI

Co – Fondatore del Progetto di Vita – Encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese

Alla cerimonia parteciperanno autorità civili, militari, religiose

La Legalità non è gratuita, va piantata, radicata, resa prospera e diffusa ovunque, proprio come un Albero. La legalità è vita, la nostra vita.

Tutti insieme dobbiamo lottare per far prendere coscienza di questo cancro, dobbiamo ripudiarlo e combatterlo e i primi dobbiamo essere noi cittadini accanto alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine.

La lotta alle mafie riguarda ognuno di noi, riguarda la collettività , le istituzioni.

