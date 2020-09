Dzeko, vicenda terribile. Candreva e Criscito, storie di partenti

Dzeko, vicenda terribile. Candreva e Criscito, storie di partenti Quello che è successo al bosniaco non può essere considerato normale. Al centrocampista dell’Inter conviene andare via, la Samp pronta ad accoglierlo. E il difensore del Genoa non è più intoccabile continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

