Incidente stradale sulla SS109: scontro tra fiat punto e autocarro, ferita una donna

Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri della compagnia di Petilia Policastro

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Petilia Policastro,

martedì 22 Settembre 2020.

Ieri in tarda mattinata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro è intervenuta sulla SS 109 per incidente stradale.

Arrivati sul posto vi era una fiat punto con all’interno una signora di 52 anni che si era scontrata con un autocarro.

I vigili del fuoco hanno subito, dopo aver valutato i parametri vitali della malcapitata, applicato con tecniche sanitarie il collare cervicale, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

