Numeri da vecchio Ibra: dopo il lockdown fa paura! “Sono come Benjamin Button” Dieci gol in dodici presenze per Zlatan, che è già a tre in stagione in due partite e ha firmato l’unica doppietta in Serie A della prima giornata continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 22 Settembre 2020.

Dieci gol in dodici presenze per Zlatan, che è già a tre in stagione in due partite e ha firmato l’unica doppietta in Serie A della prima giornata



