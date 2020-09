Suarez, truffa per la cittadinanza: esame concordato. Indagati i vertici dell’UniversitÃ

Suarez, truffa per la cittadinanza: esame concordato. Indagati i vertici dell’Università Secondo l’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia l’esame per ottenere la cittadinanza italiana è stato superato con una truffa. Suarez non è indagato ma potrebbe essere sentito come persona informata sui fatti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 22 Settembre 2020.

