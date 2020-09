A Cirò Marina l’apertura della Scuola Ferrari e Wojtyla rinviata al 7 ottobre, per tutti gli altri istituti il 24 settembre

Decisione tra Commissione Straordinaria e DIrigenti istituti

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 23 Settembre 2020.

La Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina, ha deciso di posticipare al 7 ottobre, con un’ordinanza contingibile ed urgente, l’avvio delle attività didattiche per l’anno 2020/2021, previsto per domani 24 settembre.

   La decisione della Commissione riguarda il Plesso Edificio Ferrari dell’Istituto Comprensivo Filottete e il Plesso Wojtyla dell’Istituto Comprensivo Casopero.

   “Dato atto delle richieste fatte pervenire da parte dei Dirigenti scolastici dei suddetti istituti, -si legge nell’ordinanza- che hanno evidenziato nella riunione in data 23-09-2020, la possibilità un differimento dell’attività didattica, motivato da una serie di criticità , tra i quali i lavori di manutenzione ancora in corso, un maggior tempo per le operazioni di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione, a seguito della consultazione elettorale (scuola Ferrari), in osservanza dleel disposizioni relative all’emergenza Covid-19”.

