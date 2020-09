A Crotone i massimi esperti italiani per parlare di carne, nutrizione e sicurezza alimentare, venerdi 25 setttembre

Un interessante dialogo sul tema della ricerca e dell’aggiornamento, ma soprattutto di approfondimento dei diversi aspetti nei quali è coinvolta tutta la filiera della carne

La Redazione

Crotone,

mercoledì 23 Settembre 2020.

La provincia di Crotone si renderĂ protagonista di uno dei momenti piĂą importanti

di discussione in ambito nazionale, con una tavola rotonda sul tema “Carne, Nutrizione e Sicurezza Alimentare –

L’importanza della filiera: dal benessere animale ai giovani macellai”, che

si terrà venerdì 25 settembre 2020, alle

ore 18.00, presso il Centro Congressi Alkmeon.

Organizzato dalla sezione di Crotone di Confindustria Agroalimentare, insieme alla sezione di Crotone di Confcommercio Calabria Centrale, come apertura della quarta tappa del Campionato Italiano Giovani Macellai (Italian Young Butchers Championship) di Federcarni, l’atteso incontro registrerà la presenza dei massimi esperti nazionali in materia.

Un

interessante dialogo sul tema della ricerca e dell’aggiornamento, ma

soprattutto di approfondimento dei diversi aspetti nei quali è coinvolta tutta

la filiera della carne, dall’allevamento al consumo, con particolare attenzione

alla salubrità e all’importanza nutrizionale dell’alimento.

All’incontro

prenderanno parte: Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura

della Regione Calabria; Giuseppe

Campanile, Membro del Consiglio Superiore di SanitĂ e Professore di Zootecnia

speciale al Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali

dell’Università Federico II di Napoli; Antonio

Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del

Mezzogiorno; Marco Tassinari,

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie UniversitĂ degli Studi di Bologna; Maria Luisa Balestrieri, Dipartimento

di Medicina di Precisione Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli”; Maurizio Arosio,

Presidente Nazionale Federcarni; Alessandro

Cuomo, Presidente della sezione Agroalimentare di Confindustria Crotone; Sergio Capaldo, Presidente del Consorzio

di allevatori “La Granda” e Responsabile Zootecnico Nazionale per Slow Food; Raffaele Portaro, Presidente

Associazione Regionale Allevatori; Bianca

Piovano, Presidente Nazionale Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi;

Roberto Montone, Vicepresidente

Vicario Federazione italiana Cuochi; Alfio

Pugliese, Presidente della Camera di Commercio di Crotone; Giovanni Ferrarelli, Direttore di Confcommercio

Calabria Centrale.

Il dibattito verrĂ moderato dai

giornalisti Salvatore Audia,

direttore responsabile di Esperia TV, e Valerio

Caparelli, esperto di comunicazione enogastronomica.

”Carne,

Nutrizione e Sicurezza Alimentare

sono elementi imprescindibili dell’indirizzo che il comparto delle carni ha

l’obbligo di valorizzare costantemente all’interno del Sistema Italia – dichiara il presidente di Piccola Industria di

Confindustria Crotone e della sezione Agroalimentare di Confindustria Crotone, Alessandro Cuomo –. Tre punti cardine, incastonati nei processi di rinnovamento e

innovazione, che viaggiano insieme al trinomio Tradizione, Arte e Passione, elementi

cari a Federcarni. Un insieme di valori che rappresenta la migliore

interpretazione dell’impegno e dell’impresa che ha portato i macellai, con la

loro artigianalitĂ , ad arrivare al presente nonostante le numerose difficoltĂ

affrontate nel tempo. Non bisogna mai dimenticare che i 25.000 macellai italiani

rappresentano quei valori positivi che danno sicurezza, testimoniando l’importanza

della propria appartenenza e della loro storia, andando sempre incontro ai

gusti dei propri clienti con la qualitĂ delle carni. Non

meno importante, parallelamente all’importanza della promozione dei valori

insiti nell’antico mestiere della categoria –

conclude Alessandro Cuomo – è il fine scientifico dell’incontro, con

cui vogliamo fornire nozioni e strumenti utili a migliorare e definire la

qualità del prodotto, nell’interesse di aumentare il livello di certificazioni

e di applicazione nei processi produttivi a tutela del consumatore, a partire

dal benessere animale, con particolare attenzione alla sostenibilità e verso l’impatto

ambientale, nella considerazione massima dei valori nutrizionali e della

tracciabilità . Per questo saremo tutti impegnati nell’ambito della formazione

continua dei macellai, tesi a far mangiare e nutrire con sempre maggiore

qualità in modo sano e tradizionale le presenti e future generazioni”.

L’evento pubblico del 25 settembre, coordinato in

collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,

l’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”, l’Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli”, “Alessandro Cuomo – Patented Food Transformation

Method”, è patrocinato da: Regione Calabria, Federcarni, Istituto Zooprofilattico

Sperimentale del Mezzogiorno, Camera di Commercio di Crotone, Organizzazione

Nazionale Assaggiatori Salumi, Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi

Calabria, Associazione Regionale Allevatori Calabria, Accademia delle Tradizioni

Enogastronomiche di Calabria.

