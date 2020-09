Colpi last minute: da Milenkovic a KantÃ©, da Emerson a Balo, gli uomini mercato piÃ¹ caldi

Colpi last minute: da Milenkovic a Kanté, da Emerson a Balo, gli uomini mercato più caldi

La Redazione24

,

mercoledì 23 Settembre 2020.

Mancano due settimane alla fine delle trattative, per i big bisogna stringere: Juve avanti per l’italo-brasiliano, la Roma ritenta Smalling. Il Napoli ha pronto un triennale per Sokratis. E Mario…



