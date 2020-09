Elezioni Comunali: A Crotone, Manica e Voce al ballottaggio

Si sono conclusi nella notte gli scrutini per le elezioni comunali a Crotone

La Redazione

Crotone,

mercoledì 23 Settembre 2020.

I cittadini di Crotone sono stati chiamati al voto tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. I seggi sono stati chiusi alle 15 del pomeriggio dell’altro ieri, mentre in ieri mattina di martedì 22 settembre si sono tenuti gli scrutini per eleggere il nuovo sindaco del Comune di Crotone.

I candidati in lizza per sostituire l’attuale Commissione Straordinaria sono Antonio Marina, Vincenzo Voce, Danilo Giuseppe Arcuri e Andrea Correggia, il più votato risulta essere Antonio Manica con 13.787 voti pari al 41,60%, seguito da Vincenzo Voce con 12.003 voti pari al 35,22%.

