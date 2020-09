Il caso Frabotta e il valore delle seconde squadre: una strada da battere con più coraggio

mercoledì 23 Settembre 2020.

Il caso Frabotta e il valore delle seconde squadre: una strada da battere con più coraggio

C’è una maggiore attenzione alla meglio gioventù, non solo Kulusevski. Il budget medio delle società di Serie A per i settori giovanili è in crescita, ma ancora insufficiente se rapportato a Premier League e Bundesliga



