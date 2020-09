“Lavori di adeguamento sismico del Municipio di Cirò Marina”, pubblicato oggi Bando di gara in Gazzetta Ufficiale

Cirò Marina,

mercoledì 23 Settembre 2020.

Oggi, 23 settembre 2020, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il bando di gara per i “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI CIRĂ’ MARINA” grazie ai fondi stanziati dal “Piano per il Mezzogiorno – Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020” – Decreto D.G. n. 8150 del 24/07/2017.

L’appalto prevede l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 60 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016 (procedura aperta) mediante criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 2 e comma 6 – del decreto medesimo.

Il Comune di Cirò Marina si è determinato a ricorrere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo predisposto dal R.T.P. composta dall’Ing. Pietro Lappano, dall’Ing. Alfonso Caira e dall’Arch. Antonio Mazza.

I termini per il ricevimento delle offerte da parte degli operatori economici qualificati scadranno il 19 Ottobre 2020 alle ore 12.00. L’apertura delle offerte è prevista per Martedì 20 Ottobre 2020 ore 10:00.

A seguito della pubblicazione, da parte della regione Calabria, della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO – OCDPC 344 del 09.05.2016 – art. 2 Comma 1 punto b” per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico degli edifici strategici, il Comune di Cirò Marina affidava il servizio per la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori, relativo alla “LAVORI DI ADEGUAMNTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI CIRĂ’ MARINA”, alla R.T.P. menzionata che veniva approvato con Determinazione Dirigenziale n° 445 del 14/09/2020.

Pertanto il Comune di Cirò Marina (KR) è beneficiario di un contributo da parte della Regione Calabria pari ad € 1.410.996,00 PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO STRATEGICO MUNICIPIO;

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 17 Gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” è sorta la necessità di procedere alla rimodulazione del progetto esecutivo a suo tempo approvato al fine di adeguarlo alle nuove predette norme sismiche.

Sono stati previsti una serie di interventi atti a garantire il raggiungimento del pieno adeguamento sismico della struttura. Dall’analisi sismica dell’opera allo stato attuale sono infatti emerse criticità che hanno determinato una serie di interventi aventi il duplice scopo di diminuire l’eccitazione sismica in ingresso nella struttura e di rinforzare gli elementi portanti esistenti. In particolare è stata prevista un’efficace diminuzione delle masse mediante la demolizione del piano secondo e dell’attuale sala consiliare, e la regolarizzazione delle maglie strutturali attraverso la creazione di giunti tecnici in modo da minimizzare gli effetti derivanti da irregolarità nelle distribuzioni di masse e rigidezze; a tal fine si sono ottenuti quattro corpi di fabbrica principali, di cui uno di nuova costruzione e i restanti adeguati alla recenti Norme Antisismiche. Inoltre, è stata prevista la realizzazione di nuove scale di accesso al piano superiore mediante corpi di fabbrica indipendenti dal resto della struttura.

Relativamente agli interventi di rinforzo degli elementi strutturali si prevede il consolidamento degli elementi portanti (travi e pilastri) mediante tecnica di incamiciatura in calcestruzzo armato, che si traduce in un incremento della resistenza alle sollecitazioni degli elementi stessi. Il sistema di fondazione è stato rinforzato mediante la realizzazione di una platea in calcestruzzo armato atta a distribuire il carico della sovrastruttura su una superficie omogenea e quindi a garantire il rispetto delle verifiche di portanza del terreno.

Gli interventi sopradescritti consentono di avere un complesso strutturale sicuro e pienamente rispondente alla normativa tecnica vigente.

L’adeguamento alle nuova NTC 2018 ha permesso la riconfigurazione spaziale e architettonica della edificio, in particolare, su input del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’Ing. Ferdinando Iacovino, si è progettato uno spazio front-office, al Piano Terra, da adibire ai servizi per la cittadinanza al fine di agevolare la gestione delle numerose pratiche che ogni giorno pervengono da parte dei cittadini. Una parte del Piano Terra del complesso edilizio è stato adibito alla nuova sede dei Vigili Urbani, mentre un’altra parte del medesimo piano è stato destinato ad ospitare l’archivio comunale. La demolizione della porzione di fabbricato che ospitava la Sala Consiliare ha permesso ai progettisti costruire una nuova struttura che a parità di volume consentisse di ospitare al Piano Terra il già citato front-office, mentre al primo piano di ospitare la Nuova Sala Consiliare, e realizzare un nuovo corpo scala esterno per consentire un agile deflusso in caso evento calamitoso. La restante parte del Piano Terra, cosi come quasi l’intero Piano Primo, sono rimasti a disposizione dell’Ente per il dislocamento della parte back-office relativi ai vari Uffici Comunali, come l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Finanziario.

Di seguito si riportano gli estremi delle autorizzazioni prescritte ottenute sul nuovo progetto esecutivo redatto dal R.T.P.:

AUTORIZZAZIONE sismica rilasciata dal SERVIZIO TECNICO REGIONALE con Protocollo n° 153576/2020 del 06/05/2020;

Di seguito i dati metrici del Nuovo Municipio che si sviluppa su due piani fuori terra:

Superficie coperta al Piano Primo 910 mq

Superficie coperta totale 1860 mq

Superficie netta al Piano terra 920 mq

Superficie netta al Piano primo 880 mq

Superfice netta totale 1800 mq

L’opera risulta pienamente conforme alla funzione cui dovrà assolvere. Essa difatti presenta i seguenti uffici e servizi:

• Al Piano Terra

Ufficio Protocollo di 20 mq

Ufficio Tecnico Manutentivo di 19 mq

Albo Pretorio di 19mq

Ufficio Elettorale di 19 mq

Front-office di 60 mq

Ufficio Tributi di 40mq

Ufficio SUAP di 24 mq

Ufficio Commercio di 18 mq

Ufficio Servizi Sociali di 18 mq

Archivi per una superficie totale di 70 mq

Sede Vigili Urbani di 35 mq

Servizi igienici rispondenti alla normativa vigente con superficie complessiva pari a 38 mq

• Al Piano Primo

Sala Consiliare di 160 mq

Ufficio Sindaco di 35 mq

Ufficio Segretario Comunale di 18 mq

Segreteria di 18 mq

Ufficio Affari Legali di 18 mq

Ufficio Sport, Turismo E Spettacolo di 18 mq

Ufficio della Presidenza del Consiglio di 19 mq

Ufficio Giunta di 21 mq

Ufficio Ragioneria di 22 mq

Ufficio Responsabile Area Finanziaria di 18 mq

Ufficio Assessore Area Finanziaria di 18 mq

Ufficio Affari Generali di 15 mq

Quattro Uffici Tecnici per superficie complessiva di 90 mq

Segreteria ufficio tecnico di 10 mq

Servizi igienici rispondenti alla normativa vigente con superficie complessiva pari a 38 mq

