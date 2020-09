Al via i lavori di efficientamento al centro sociale per disabili di San Giovanni in Fiore

Sono partiti i lavori di efficientamento energetico del Centro per disabili “Raggio di Sole”, ubicato nel quartiere Olivaro

La Redazione

,

giovedì 24 Settembre 2020.

L’intervento, finanziato per un totale di € 90.000,00 dal Ministero degli Interni, prevede la riqualificazione della parte esterna dell’edificio e delle superfici finestrate, oltre al miglioramento del viale di ingresso.

“Si tratta dell’ennesima opera pubblica – afferma l’assessore alle politiche sociali, Marianna Loria – che lasciamo alla cittĂ e che sarĂ inaugurata dalla nuova Amministrazione Comunale. Per quanto mi riguarda, nell’ambito dell’azione amministrativa che ho portato avanti in questi 5 anni, i lavori al centro per disabili dell’Olivaro (che si aggiungono al miglioramento del riscaldamento interno e all’impianto di video sorveglianza realizzati negli anni passati) rappresentano il frutto di una scelta sostanziale compiuta per migliorare l’accoglienza e la fruibilitĂ di una struttura che reputo importante per i soggetti piĂą deboli, che ormai da decenni e con successo opera al servizio dell’intera comunitĂ di San Giovanni in Fiore. Una scelta condivisa con l’assessore ai lavori pubblici Luigi Scarcelli e per la quale ci siamo spesi molto con la convinzione che i temi della disabilitĂ debbono essere centrali nelle Istituzioni pubbliche, che debbono dare risposte concrete ai bisogni, e sono tanti, delle persone piĂą fragili della comunitĂ ed alle loro famiglie. Mi auguro, pertanto, che, nel tempo, si prosegua ad investire nell’accoglienza e nell’inclusione delle persone diversamente abili, affinchè nessuno resti ai margini”.

scarcelli – loria

“Seguendo questo indirizzo amministrativo – prosegue Marianna Loria –  abbiamo attuato altre importanti iniziative che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Mi riferisco, solo per fare pochi esempi, al corposo programma di abbattimento delle barriere architettoniche presso tutti gli edifici pubblici, a cominciare dagli Istituti Scolastici. Insieme a tutta l’amministrazione abbiamo, inoltre, condiviso la realizzazione del piano di mobilità pedonale accessibile per disabili, che ha visto la costruzione dei marciapiedi di via Roma e via Gramsci; due arterie viarie cittadine importanti che saranno, entrambe, oggetto di secondi lotti di lavori che consentiranno di prolungare ulteriormente i percorsi pedonali. Si tratta di lavori già affidati alle imprese, e che sono in attesa delle verifiche contrattuali di legge per dare l’avvio ai cantieri”.

“Con l’occasione – conclude l’assessore Loria – anche a nome dell’intera Giunta Comunale ringrazio gli operatori del Centro per disabili “Raggio di Sole” che portano avanti il proprio lavoro con serietĂ , competenza ed estrema sensibilitĂ offrendo un contributo insostituibile alla crescita sociale dell’intera comunitĂ florense”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA