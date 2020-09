Alarme bomba davanti al Comune Crotone: rinvenuto Zaino sospetto, la Polizia ferma un minorenne

I Vigili del fuoco hanno reso innocuo il rudimentale ordigno, che, nel caso fosse stato innescato, avrebbe potuto provocare gravi danni

Crotone,

giovedì 24 Settembre 2020.

Momenti di paura stasera a Crotone, in piazza della Resistenza, nel pieno centro cittadino, dove è scattato un allarme bomba per uno zainetto lasciato di fronte al palazzo del Comune.

    Sul posto sono arrivati gli uomini della Squadra Volante e della Squadra mobile della Questura ed i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone, che hanno isolato la zona. Sono stati proprio i pompieri ad intervenire dopo aver verificato che il pacco non aveva innesco ma conteneva solo un grosso petardo che fuoriusciva da una scatola contenuta nello zaino.

¬†¬†¬† Un pompiere ha aperto la sacca ed ha estratto la scatola con molta cautela. Quindi, ha proceduto ad aprire l’involucro all’interno del quale c’era un composto chimico, che sar√† analizzato dagli artificieri. Si tratterebbe, secondo i primi accertamenti, di nitrato di ammonio. Lo zaino conteneva anche una decina di petardi pi√Ļ piccoli imbevuti di benzina.

    I vigili del fuoco hanno reso innocuo il rudimentale ordigno, che, nel caso fosse stato innescato, avrebbe potuto provocare gravi danni.

    La polizia, secondo quanto si é appreso, ha fermato un minorenne, che é stato portato in Questura. Sarebbe stato lui che, per motivi ancora sconosciuti, ha lasciato lo zaino con i petardi davanti al Comune. (ansa).

