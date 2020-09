Caos Psg, Bakayoko sblocca il mercato? E il Lione graffia il Milan…

giovedì 24 Settembre 2020.

Caos Psg, Bakayoko sblocca il mercato? E il Lione graffia il Milan…

In Francia mercato bloccato per quasi tutte le big: difficoltà a vendere, mancano i soldi per comprare. E Aulas bacchetta Kalulu: “Maldini mi ha detto che non sfonderà al Milan”



