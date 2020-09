Dai milioni alla striscia d’oro: 15 √® il numero magico. E ora Pioli punta… Ancelotti

Dai milioni alla striscia d’oro: 15 è il numero magico. E ora Pioli punta… Ancelotti Da 12 anni i rossoneri non restano imbattuti per 16 gare di fila: il tecnico ci prova con il Bodoe per prendersi il playoff. E si affida a Calhanoglu continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 24 Settembre 2020.

Dai milioni alla striscia d’oro: 15 è il numero magico. E ora Pioli punta… Ancelotti

Da 12 anni i rossoneri non restano imbattuti per 16 gare di fila: il tecnico ci prova con il Bodoe per prendersi il playoff. E si affida a Calhanoglu



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA