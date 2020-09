Preliminari Europa League, le altre in campo: Besiktas o Rio Ave per i rossoneri. Reims fuori

Preliminari Europa League, le altre in campo: Besiktas o Rio Ave per i rossoneri. Reims fuori Impegnate 76 squadre con il Milan per il terzo turno preliminare. Tocca anche a Tottenham, Psv e Wolfsburg continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 24 Settembre 2020.

Preliminari Europa League, le altre in campo: Besiktas o Rio Ave per i rossoneri. Reims fuori

Impegnate 76 squadre con il Milan per il terzo turno preliminare. Tocca anche a Tottenham, Psv e Wolfsburg



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA