Primo giorno di scuola per il Dirigente Aiello dell’IC Lilio di Cirò accolto dagli studenti, docenti e personale

Primo giorno di scuola per il Dirigente Aiello dell’IC Lilio di CirĆ² accolto dagli studenti, docenti e personale

Il suo messaggio pubblicato sul suo profilo social

LaRedazione

CirĆ²,

giovedƬ 24 Settembre 2020.

Onorato di tagliare il nastro il primo giorno di scuola anche al Lilio di Ciro’. Una comunitĆ intera a sostegno di tutti gli studenti, dall’infanzia al Liceo scientifico. Un grazie particolare e una immensa stima al Sindaco Francesco Paletta e un plauso a tutti coloro che hanno creduto in questa opera meravigliosa: ritornare a studiare tra i banchi di Scuola. E cosƬ, distanti ma uniti, con immensa gioia faccio un in bocca al lupo a tutti per un ottimo inizio.

