Skriniar addio con un’offerta shock? Servono 50 milioni. Poi via al sogno Kanté

La Redazione24

,

giovedì 24 Settembre 2020.

Lo slovacco non è incedibile, sirene dalla Premier: una sua (ricca) partenza permetterebbe di fare sul serio per il centrocampista del Chelsea



